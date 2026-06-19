अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस : राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा MP में 1.32 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग, भावी पीढि़यां होंगी सुरक्षित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 3700 से अधिक ‘ सिकल मित्र ’ भी जन-जागरूकता के इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 32 कॉलेज हो गए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल के खिलाफ यह लड़ाई समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही जीती जा सकेगी।