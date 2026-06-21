अंतरराष्ट्रीय योग दिवस : बीमारी ने बनाया योग गुरू… शुगर, थायराइड, मोटापा, मानसिक तनाव से मिली मुक्ति

रेखा सरवर कहती हैं कि 20 वर्षों से ब्यूटीशियन हैं। 2022 में उन्हें पता चला कि थायराइड कैंसर है। कैंसर का नाम आते ही डर गई। हिम्मत जुटाई और डॉक्टर से मिलीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। रेखा कहती हैं कि ऑपरेशन कराया। एक हफ्ते बाद चेकअप में पता चला कि बीमारी ठीक नहीं हुई। हिम्मत नहीं हारी। 15 दिन बाद जलगांव में कैंसर सेंटर पर दूसरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर की सलाह से ऑपरेशन के कुछ दिन बाद योगा शुरु किया। नियमित प्राणायाम से स्वस्थ हूं। यह सब योग से ही हो पाया है।