ओंकारेश्वर : चलित प्रस्ताव अवैध…न्यास की 200 करोड़ की भूमि निजी संस्था को देने की तैयारी

जिपं अध्यक्ष वानखेडे ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत भूमि आवंटन या संपत्ति हस्तांतरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ' चलित प्रस्ताव ' का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस पूरी कार्यवाही को पूर्णतः अवैध और विधि-विरुद्ध बताया है। उनकी मुख्य आपत्तियों में कलेक्टर न्यायालय के विधिवत न्यायिक आदेश और ' मत ' का अभाव, लीज की अवधि, वार्षिक लीज और प्रीमियम राशि जैसी अनिवार्य शर्तों का उल्लेख न होना शामिल है। पत्र में यह भी बताया गया है कि आवंटित की जाने वाली 10.00 हेक्टेयर भूमि की ' चतुर्सीमा ' या पृथक नक्शा प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है, जिससे भविष्य में अतिक्रमण और विधिक विवादों की आशंका बढ़ सकती है।