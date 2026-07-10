गुरु पूर्णिमा… खंडवा के दादाजी धाम में बस भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए निशान, ये ही अभिलाषा

गुरु पूर्णिमा पर हर वर्ष मप्र और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु पैदल नंगे पैर निशान लेकर दादाजी धाम खंडवा पहुंचते हैं। इस बार भी पांढुर्ना, गुमगांव, छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल और भैंसदेही सहित कई स्थानों से निशान यात्रा निकल चुकी है। मंदिर निर्माण के चलते दोनों समाधि मंदिर के पीछे नींव का काम चल रहा है। जिसके चलते इस बार समाधि मंदिर की परिक्रमा करा पाने में ट्रस्ट असमर्थ है। ट्रस्ट द्वारा निशान लेकर आ रहे श्रद्धालुओं से संपर्क कर उन्हें खंडवा धाम की परिस्थितियों के बारे में बताकर समझाइश दी जा रही है। निशान लेकर आ रहे भक्त भी मान रहे है कि मंदिर निर्माण जरूरी है, इसलिए वें भी ट्रस्ट के सहयोग में आगे आकर सिर्फ दादाजी के चरणों में निशान अर्पित करने की बात कह रहे हैं।