श्री दादाजी धाम… मकराना से 10 टन वजनी संगमरमर का पहला नक्काशीदार पिलर 9 भाग में तैयार, खंडवा लाने की तैयारी

इसके पूर्व सांसद और कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम मकराना पहुंची थी। यहां पांच वेंडरों को शार्ट आउट कर एक-एक पिलर पर नक्काशी करने के लिए कहा गया था। शुक्रवार को निरीक्षण करने पहुंचे समिति सदस्यों का इसमें से जावेद की इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट मार्बल वर्कशॉप में पिलर के नौ में से चार हिस्से तैयार मिले, जबकि शेष पांच भागों पर काम जारी था। वहीं राणा मार्बल में छह हिस्से तैयार पाए गए। अशफाक मार्बल में भी छह हिस्से तैयार हो चुके हैं और उन पर नक्काशी का कार्य चल रहा है। वहीं कय्यूम भाटी ने अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। समिति ने इन तीनों वेंडरों को 15 जुलाई तक पिलर तैयार करने के निर्देश दिए हैं।