श्री दादाजी धाम खंडवा… मंदिर के लिए मकराना में 15 स्थानों पर देखा मॉर्बल, 8 वेंडर शार्ट लिस्ट

टीम ने मकराना की 10 से 15 प्रमुख मार्बल फर्मों का निरीक्षण किया। इस दौरान यह भी देखा गया कि संबंधित फर्मों ने देश के अन्य बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों में किस प्रकार का पत्थर उपलब्ध कराया है। जिन फर्मों का रिकॉर्ड बेहतर पाया जाएगा और जिनकी गुणवत्ता संतोषजनक होगी, उनके सैंपल को अंतिम रूप देकर जल्द ही ऑर्डर जारी किया जाएगा। इस दौरान धर्मेंद्र बजाज, मुकेश तनवे, एसडीएम बजरंग बहादुर, तपन डोंगरे, राकेश बंसल, भरत झंवर, मदन भाऊ ठाकरे, अखिलेश गुप्ता, सतीश कोटवाले, गणेश कनाडे, हिमांशु अग्रवाल, राजू पाटिल, भरत पटेल, इंजीनियर प्रतीक गुप्ता, आर्किटेक्ट नितिन सिंगला, वीरेंद्र त्रिवेदी भी मौजूद रहे।