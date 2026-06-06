ट्विशा केस: समर्थ सिंह पर जेल में लगाए 4 लंबरदार, गर्भवतियों से ले रहे गिरिबाला सिंह की खबर

Twisha Sharma Death case- मूलत: नोएडा की रहनेवाली भोपाल की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों भोपाल की सेेंट्रल जेल में बंद हैं। पूर्व जज गिरिबाला सिंह Giribala Singh और समर्थ सिंह को यहां 16 जून तक रहना होगा। जेल में मां बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बातें सामने आई थीं। इसपर जेल मुख्यालय ने मामले की जांच करवाई। अब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर उनकी सख्त निगरानी चालू कर दी गई है। जेल में समर्थ सिंह पर जहां 4 लंबरदार लगाए गए हैं वहीं गिरिबाला सिंह की पल पल की खबर उनके साथ रह रहीं गर्भवतियों व अन्य महिलाओं से ली जा रही है।