एमपी में कर्मचारियों- अधिकारियों की छुट्टी रद्द, 13 दिन के प्रतिबंध का आदेश जारी

MP Police- देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहीं हैं। उनका दौरा 18 जून से शुरु होगा। इसके साथ ही मुहर्रम का त्योहार भी आ रहा है। राष्ट्रपति के दौरे और मुहर्रम के कारण प्रदेशभर के पुलिसकर्मियों, अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने अवकाश पर 13 दिन का प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार इस अवधि में बेहद विशेष स्थितियों में ही वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से अवकाश दिया जा सकेगा। विभाग ने प्रदेश के अनेक पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर भी किया गया है। पुलिस विभाग के 35 जिलों में पदस्थ 8 आइपीएस और राज्य सेवा के 66 अफसर बदले गए हैं। करैरा में एसडीओपी के रूप में पदस्थ पुलिस अफसर और उनकी पत्नी को अब जबलपुर भेज दिया गया है।