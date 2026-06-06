ट्विशा केस- समर्थ ने बताई ट्विशा से झगड़े की जड़, जांच में अहम खुलासा

Twisha Sharma- फिल्म एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच पूर्णता की कगार पर पहुंच चुकी है। यह केवल दहेज मौत का मामला ही नहीं है बल्कि अन्य कई एंगल भी जुड़े हुए हैं, यह साफ हो गया है। ट्विशा के डिप्रेशन की वजह, ड्रग्स लेने के आरोप आदि की भी सीबीआई ने पड़ताल की है। अब तक की जांच में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि समर्थ और ट्विशा के बीच प्रेग्नेंसी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। सीबीआई की पूछताछ में यह खुलासा हो गया है कि समर्थ सिंह ने पत्नी से स्पष्ट शब्दों में सवाल किया था कि यह बच्चा किसका है! इस घटना के बाद दोनों के संबंधों में ऐसी खटास आई कि फिर कभी भी स्थिति सामान्य नहीं रही। इसका अंजाम बेहद खतरनाक हुआ और कथित रूप से ट्विशा ने फांसी लगा ली।