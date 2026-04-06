आजमगढ़ वालों को कोई कमरा नहीं देता था, हमारी डबल इंजन की सरकार ने लौटाया सम्मान: सीएम योगी

उन्होंने कहां कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का इतना बड़ा भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और हमने संकल्प लिया कि राम मंदिर का निर्माण होगा और आज राम मंदिर बन कर तैयार हो चुका है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां दर्शन पूजन करने जाते हैं। ऐसे ही पूर्व की सरकारों में प्रदेश में गौ हत्याएं होती थी। बीजेपी गौ हत्या रोकने के संकल्प के साथ प्रदेश में आई और अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी गौ हत्या नहीं होती है। गौ हत्या करने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं।