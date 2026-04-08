Azamgarh News: आजमगढ़ में शुरू हुआ पोस्टर वार, लगे पोस्टर, मचा सियासी घमासान

Politics News: आजमगढ़ जनपद में मंगलवार को पोस्टर और बैनरों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। फूलपुर क्षेत्र के जगदीशपुर पुल तथा बिलरियागंज के नए चौक पर लगाए गए कुछ पोस्टरों ने विवाद खड़ा कर दिया। ‘यूथ अगेंस्ट माफिया’ नाम से लगाए गए इन पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के कार्यकाल पर तीखी टिप्पणी करते हुए उसे ‘ल्यारी राज’ बताया गया, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को ‘धुरंधर सीएम’ के रूप में प्रस्तुत किया गया।A