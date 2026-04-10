Azamgarh News: संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, फैली सनसनी

परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रोशन ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां प्रभावती का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रोशन अपने परिवार में तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था, जिससे उसकी मौत से परिवार पर गहरा आघात पहुंचा है।