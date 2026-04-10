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Azamgarh News: आजमगढ़ की सभी 10 सीटों को जीतने का ओमप्रकाश राजभर ने किया दावा

Politics News: आजमगढ़ में बढ़ती सियासी हलचल के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों की बातों में आकर उन्हें कमतर आंका, लेकिन अब दोनों की मुलाकात [&hellip;]

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आजमगढ़

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Abhishek Singh

Apr 10, 2026

Politics News: आजमगढ़ में बढ़ती सियासी हलचल के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों की बातों में आकर उन्हें कमतर आंका, लेकिन अब दोनों की मुलाकात चुनाव परिणाम के बाद ही होगी। इस बयान से जिले की राजनीति में नई गरमाहट आ गई है।

आजमगढ़ के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान

राजभर ने दावा किया कि इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने अतरौलिया विधानसभा सीट का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यहां भी एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब विकास और स्थिर सरकार के पक्ष में खड़ी है, जिसका सीधा लाभ एनडीए को मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान सुभासपा को संगठनात्मक मजबूती भी मिली, जब 27 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें संगठन की नीतियों और विचारधारा से अवगत कराया। इस मौके पर ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ का नारा गूंजता रहा, जिसे पार्टी ने आम जनता की मूलभूत जरूरतों से जोड़ते हुए अपनी प्राथमिकता बताया।

गरीबों की आवाज उठाने का दावा

मंत्री राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गरीबों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से जोड़ें और आगामी चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुट जाएं।

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Published on:

10 Apr 2026 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: आजमगढ़ की सभी 10 सीटों को जीतने का ओमप्रकाश राजभर ने किया दावा

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