Azamgarh News: आजमगढ़ की सभी 10 सीटों को जीतने का ओमप्रकाश राजभर ने किया दावा

Politics News: आजमगढ़ में बढ़ती सियासी हलचल के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने सहयोगियों की बातों में आकर उन्हें कमतर आंका, लेकिन अब दोनों की मुलाकात चुनाव परिणाम के बाद ही होगी। इस बयान से जिले की राजनीति में नई गरमाहट आ गई है।