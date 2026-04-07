Azamgarh: बीजेपी जिलाध्यक्ष पर कार्यालय प्रभारी को पिटने का लगा आरोप



वहीं, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला पार्टी के भीतर विरोध करने वाले कुछ लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है और उन्होंने किसी प्रकार की मारपीट या अभद्रता नहीं की है।

गौरतलब है कि उसी दिन आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था। कार्यक्रम के दिन ही इस तरह के विवाद की चर्चा सामने आने से राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं।

इधर, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो यह निंदनीय है, क्योंकि पार्टी अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।