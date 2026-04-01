ओपी राजभर ने तेज की विधानसभा चुनाव की तैयारियां, बोले- इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

2027 की तैयारियों के साथ-साथ राजभर ने महिलाओं को जोड़ने के लिए एक अनोखा अभियान 'चौका-बेलन अभियान' शुरू करने की घोषणा की। इस मुहिम के तहत पार्टी 50 हजार महिलाओं को जोड़ेगी और घर-घर पहुंचकर उन्हें सशक्त बनाएगी। राजभर ने कहा कि इस अभियान के जरिए महिलाओं को विकास की राह में आने वाली बाधाओं के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिलेगा और जवाबदेही तय की जाएगी।