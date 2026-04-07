Azamgarh News: मेटा अलर्ट से युवती की जान बचाने वाले पुलिस कर्मी सम्मानित, 8 मिनट में घर पहुंच कर बचाई थी जान



उपचार के बाद पुलिस द्वारा युवती की काउंसलिंग भी कराई गई। इस दौरान उसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का आश्वासन दिया। युवती के परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 7 अप्रैल 2026 को पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने उपनिरीक्षक जावेद सिद्दिकी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया से प्राप्त ऐसे संवेदनशील इनपुट पर पुलिस पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।