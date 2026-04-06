Azamgarh news: पार्टनर बने लुटेरे! साझेदारी के बहाने 2 करोड़ हड़पे, चुनाव व शादी में किए खर्च

पीड़िता ने बताया कि उसके पति की मुलाकात मुबारकपुर के प्रवीण जायसवाल से हुई। इसके साथ ही प्रवीण ने उसके पति का जयप्रकाश जयसवाल से परिचय कराया। प्रवीण ने कहा, "जयप्रकाश की पुत्रवधू सोना के पति बृजेश कुमार का देहांत हो चुका है और फिलहाल उनके पास आय का कोई संसाधन नहीं है। आप कैंसर से जूझ रहे हैं, यदि आप सोना देवी को भी पेट्रोल पंप में पार्टनर बना लें तो आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए मदद करने को तैयार हैं।" पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का करीब 85 लाख रूपये और स्टेट बैंक का 75 लाख रुपया कंपनी पर बकाया है। जब तक वह जमा नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप किए जाने की अनुमति कंपनी नहीं देगी।