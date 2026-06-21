कपड़ों में छिपाकर ले जा रहा था नकल का सामान, वाराणसी में NEET परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया छात्र

कोतवाली थाने में संदिग्ध छात्र से लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच टीमें मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि यह छात्र मूल रूप से कहां का रहने वाला है और इस हाई-टेक डिवाइस को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में किन लोगों ने उसकी मदद की थी। इसके साथ ही इस एंगल पर भी बारीकी से जांच की जा रही है कि क्या इस छात्र के कुछ और साथी भी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं या फिर सेंटर के आसपास ही मौजूद हैं। पुलिस को शक है कि यह छात्र किसी बड़े नकल माफिया या सॉल्वर गैंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि पूरी पूछताछ के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।