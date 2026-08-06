पिता और चाचा की क्रब के पास ही कसारी-मसारी में दफन होगा अबान! अब अतीक के परिवार में कौन-कौन?

Atiq Ahmed Son Abaan Burial Kasari Masari Prayagraj: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कभी जिस माफिया अतीक अहमद के नाम से खौफ का माहौल रहता था, आज उस परिवार का वजूद धीरे-धीरे मिटता नजर आ रहा है। एक समय पूरे शहर और आसपास के इलाकों में अपनी तूती बोलने वाले अतीक अहमद के कुनबे पर दुखों और मुसीबतों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अबान जेल में बंद अपने बड़े भाई से मुलाकात करने जा रहा था, तभी उसकी कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई।