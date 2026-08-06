3 साल से कहां है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, दूसरे बेटे की मौत पर आएंगी बाहर?

Atiq Ahmad Son Aban Ahmed Death Road Accident: माफिया अतीक अहमद के परिवार पर दुखों का पहाड़ एक बार फिर टूटा है। कौशांबी-झांसी हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अबान अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, पूंछ थाना क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए।