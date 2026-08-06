Atiq Ahmed Family: अतीक अहमद के परिवार का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड, बेटों पर कौन-कौन से मुकदमे दर्ज?

अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति में भी पहचान बनाई। वह पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहा। हालांकि, समय के साथ उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। बाद में उसके परिवार के कई सदस्य भी अलग-अलग आपराधिक मामलों में जांच और कार्रवाई का सामना करते रहे। आज अतीक अहमद का परिवार अलग-अलग कानूनी परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोई जेल में है, कोई मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि कुछ सदस्य अब भी न्यायिक और पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में प्रभाव रखने वाला यह परिवार अब लगातार कानूनी मामलों की वजह से चर्चा में बना हुआ है।