7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

Atiq Ahmed Family: अतीक अहमद के परिवार का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड, बेटों पर कौन-कौन से मुकदमे दर्ज?

Atiq Ahmed Sons: अतीक अहमद के परिवार का आपराधिक रिकॉर्ड जानिए। किस बेटे पर कौन-कौन से मुकदमे दर्ज हुए, कौन जेल में है, कौन एनकाउंटर में मारा गया और शाइस्ता परवीन कहां हैं।
3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Dimple Yadav

Aug 06, 2026

Atiq Ahmed Family Atiq Ahmed Sons Atiq Ahmed Criminal Record

अतीक अहमद के बेटों पर भी दर्ज हुए मुकदमे

Atiq Ahmed Family Criminal Record: प्रयागराज का नाम आते ही कभी माफिया अतीक अहमद का खौफ याद किया जाता था। हत्या, रंगदारी, अपहरण और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर मामलों में आरोपी रहे अतीक ने अपराध के साथ-साथ राजनीति में भी लंबा सफर तय किया। लेकिन समय के साथ उसका पूरा परिवार भी कानूनी मामलों और आपराधिक आरोपों में घिरता चला गया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी परिवार के कई सदस्य अलग-अलग मामलों में चर्चा में रहे। हाल के वर्षों में उसके बेटों के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हुए और कुछ गंभीर घटनाएं सामने आईं।

अतीक के पांच बेटे, लेकिन हर किसी की कहानी अलग

अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के पांच बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, असद, अहजम और सबसे छोटा अबान (आबान)। इनमें से अधिकांश किसी न किसी समय पुलिस कार्रवाई या आपराधिक मामलों से जुड़े रहे हैं।

सबसे बड़े बेटे उमर पर कई गंभीर आरोप

अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लंबे समय से कानून के शिकंजे में है। उस पर अपहरण, रंगदारी समेत कई गंभीर मामलों में कार्रवाई हुई। वह फिलहाल जेल में बंद है और विभिन्न मामलों में न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

मोहम्मद अली भी जेल में

दूसरे बेटे मोहम्मद अली पर हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे आरोप लगे। वह भी जेल में है और उसके खिलाफ कई मामलों की सुनवाई चल रही है।

असद एनकाउंटर में मारा गया

तीसरे बेटे असद का नाम उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अप्रैल 2023 में झांसी में मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया था। पुलिस का कहना था कि वह उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था।

छोटे बेटे अबान पर भी दर्ज हुआ था मुकदमा

अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान भी विवादों से दूर नहीं रह सका। नवंबर 2025 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल एक रील में कथित तौर पर धमकी भरे संवाद इस्तेमाल किए गए थे। आरोप था कि इस तरह की सामग्री से दहशत फैलाने की कोशिश की गई। इस मामले में अबान के साथ उसके कुछ साथियों को भी आरोपी बनाया गया था।

अहजम की परवरिश बुआ के पास

अतीक और अशरफ की मौत के बाद तथा शाइस्ता परवीन के फरार रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छोटे बेटे अहजम और अबान की देखरेख परिवार के अन्य सदस्यों को सौंपी गई थी। दोनों कुछ समय तक अपनी बुआ की निगरानी में रहे।

शाइस्ता परवीन अब भी फरार

अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ इनाम भी घोषित किया था। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है।

अपराध से राजनीति तक और फिर कानूनी कार्रवाई

अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति में भी पहचान बनाई। वह पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहा। हालांकि, समय के साथ उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। बाद में उसके परिवार के कई सदस्य भी अलग-अलग आपराधिक मामलों में जांच और कार्रवाई का सामना करते रहे। आज अतीक अहमद का परिवार अलग-अलग कानूनी परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोई जेल में है, कोई मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि कुछ सदस्य अब भी न्यायिक और पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में प्रभाव रखने वाला यह परिवार अब लगातार कानूनी मामलों की वजह से चर्चा में बना हुआ है।

‘जब अतीक के बेटे अबान पर दर्ज हुई थी पहली FIR’, सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माफिया के बेटे से जुड़ा पूरा किस्सा जानिए

ये भी पढ़ें
Atiq Ahmed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 06:37 pm

Published on:

06 Aug 2026 06:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Atiq Ahmed Family: अतीक अहमद के परिवार का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड, बेटों पर कौन-कौन से मुकदमे दर्ज?

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अबान के जनाजे में शामिल होंगे भाई, अतीक के बेटे उमर और अली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पैरोल

Atiq Ahmed Son Abaan
प्रयागराज

Dating App Fraud: 14 मुकदमे, नोटों के बंडलों के साथ वायरल फोटो, अब आरोपी युवती के खिलाफ CM योगी से गुहार

Dating App Fraud Dating App Blackmail Honey Trap Case CM Yogi Complaint
प्रयागराज

कसारी मसारी में ही क्यों दफनाया जाएगा अतीक अहमद का बेटा अबान, जानिए क्या है इसकी वजह

Atiq Ahmed Son Abaan Death, Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update
प्रयागराज

‘ये तो कॉकरोच लूट ले गए’, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर बृजभूषण का तंज

Brijbhushan Sharan Singh
प्रयागराज

अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जनाजे में जाने के लिए जेल में तड़प रहे भाई उमर और अली

Atiq Ahmed Son Abaan Death, Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed Funeral Update
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.