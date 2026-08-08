UP Politics: 2027 से पहले सपा का पोस्टर वार, ‘गायब है’ के जरिए BJP सरकार पर हमला; लिखा- गाड़ी नहीं, अब सरकार पलटने का समय

सपा नेता हल्लू रामसुंदर यादव की ओर से लगाए गए इस होर्डिंग में कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को एक साथ उठाया गया है। पोस्टर में दावा किया गया है कि ‘राम मंदिर का 200 करोड़ का चंदा गायब है’ और ‘केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है।’ इसके अलावा चुनाव व्यवस्था को लेकर EVM, NEET में छात्रों के भविष्य, एथेनॉल के नाम पर वाहनों के माइलेज और कोयले से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र है। स्वास्थ्य व्यवस्था और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पोस्टर में ‘गायब’ शब्द के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया गया है। पोस्टर की आखिरी लाइन भी राजनीतिक संदेश देने वाली है। इसमें लिखा गया है- ‘इसी बीच हमारा विश्व गुरु भी गायब है।’ हालांकि, पोस्टर में लगाए गए ये सभी आरोप सपा की ओर से किए गए राजनीतिक दावे हैं।