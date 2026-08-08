Atiq Ahmed Son Aban Funeral: अतीक के बेटे के जनाजे में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े लोग

Atiq Ahmed Son Aban Funeral Crowd Control: प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अबान के जनाजे में भीड़ बेकाबू हो गई। अंतिम दर्शन के लिए करीब 5 से 7 हजार लोग पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने कब्रिस्तान में एंट्री रोक दी, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आगे बढ़ गए। लखनऊ जेल से उमर को लेकर पुलिस के पहुंचते ही भीड़ उसे देखने के लिए टूट पड़ी। अफरा-तफरी मच गई, जिसे पुलिस ने किसी तरह काबू किया। अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। दोनों को पुलिस सुरक्षा के बीच अलग-अलग गाड़ियों से कब्रिस्तान के अंदर ले गए। चारों तरफ भारी संख्या में फोर्स तैनात है। इस्लाम धर्म के अनुसार, सुपुर्द-ए-खाक से पहले नमाज पढ़ी जाती है।