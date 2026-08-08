8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

Atiq Ahmed Son Aban Funeral: अतीक के बेटे के जनाजे में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े लोग

Aban Ahmed: अतीक अहमद के बेटे अबान के अंतिम दर्शन के लिए करीब 9 से 10 हजार लोग पहुंचे। जनाजे में शामिल भीड़ बेकाबू हो गई। लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे चले गए।
2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Shaitan Prajapat

Aug 08, 2026

Aban Ahmed

अबान के जनाजे में बेकाबू हुई भीड़ (Representation Image)

Atiq Ahmed Son Aban Funeral Crowd Control: प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अबान के जनाजे में भीड़ बेकाबू हो गई। अंतिम दर्शन के लिए करीब 5 से 7 हजार लोग पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने कब्रिस्तान में एंट्री रोक दी, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आगे बढ़ गए। लखनऊ जेल से उमर को लेकर पुलिस के पहुंचते ही भीड़ उसे देखने के लिए टूट पड़ी। अफरा-तफरी मच गई, जिसे पुलिस ने किसी तरह काबू किया। अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। दोनों को पुलिस सुरक्षा के बीच अलग-अलग गाड़ियों से कब्रिस्तान के अंदर ले गए। चारों तरफ भारी संख्या में फोर्स तैनात है। इस्लाम धर्म के अनुसार, सुपुर्द-ए-खाक से पहले नमाज पढ़ी जाती है।

जनाजे के दौरान धक्का-मुक्की

परिवार अबान के शव को हटवा गांव से अतीक के पुराने घर कसारी-मसारी थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता है, जबकि पुलिस गांव से सीधे कब्रिस्तान ले जाने पर अड़ी है। इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। सीनियर अफसर परिवार से बातचीत कर रहे हैं।

रात 8 बजे तक किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक

रात 8 बजे तक अबान को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उसे पिता अतीक के बगल में दफनाया जाएगा। वहीं दादा फिरोज अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की भी कब्रें हैं। शनिवार सुबह साढ़े 9 बजे अतीक का दूसरा बेटा अली झांसी जेल से 30 पुलिसकर्मियों के साथ 400 किलोमीटर दूर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है। उसके चेहरे को छिपाने के लिए वैन पर पर्दे डाल दिए गए हैं। थोड़ी देर में अली भी पहुंचने वाला है।

क्या मां शाइस्ता परवीन आएगी!

यह देखना यह होगा कि उनकी मां शाइस्ता परवीन जो 2023 से फरार हैं, सामने आएंगी या नहीं। वह अतीक और उनके बेटे असद की मौत के समय भी मौजूद नहीं थीं। पुलिस और प्रशासन भी इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि क्या वह अपने सबसे छोटे बेटे को आखिरी बार देखने के लिए आएंगी। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम रख रखा है। बीते तीन साल से पुलिस उसकी कई राज्यों में तलाशी कर रही है।

गुरुवार को झांसी में हुआ था हादसा

गुरुवार की सुबह अबान अपने दोस्तों के साथ कार से अपने भाई अली से मिलने जा रहा था, जो झांसी जेल में बंद है। रास्ते में अचानक सामने आए एक जानवर से बचने की कोशिश में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में अबान और उसके साथी सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

झांसी जेल लाए जा रहे अतीक के बेटे अली का काफिला अचानक रुका, सुरक्षा के चलते बदला गया रूट

ये भी पढ़ें
ali ahmad transfer prayagraj

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / Atiq Ahmed Son Aban Funeral: अतीक के बेटे के जनाजे में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े लोग

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Parveen Qureshi: कौन हैं परवीन कुरैशी? अतीक के बेटे अबान का शव इस महिला के घर रखा गया, आखिरी यात्रा से पहले फिर चर्चा में आया नाम

Parveen Qureshi
प्रयागराज

उमर और अली बुआ, भाई अहजम की मस्जिद में होगी मुलाकात, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Atik ahmad Son
प्रयागराज

झांसी जेल लाए जा रहे अतीक के बेटे अली का काफिला अचानक रुका, सुरक्षा के चलते बदला गया रूट

ali ahmad transfer prayagraj
प्रयागराज

अतीक अहमद के बेटे अबान की दुर्घटनाग्रस्त कार को लेकर खुलासा, आरटीओ में दर्ज पता भी निकला फर्जी

Atiq Ahmed Son Aban Dies
प्रयागराज

बेटे अबान के जनाजे में अतीक की बीवी शाइस्ता के पहुंचने की अफवाह, पुलिस अलर्ट

Atiq ahmad
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.