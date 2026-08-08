अतीक अहमद के बेटे अबान की दुर्घटनाग्रस्त कार को लेकर खुलासा, आरटीओ में दर्ज पता भी निकला फर्जी

जागरण के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि कार मोहत्सिमगंज निवासी मोहम्मद जैद की है, जिसे यह गाड़ी साल 2021 में शादी के दौरान ससुराल पक्ष से मिली थी। नवंबर 2024 में यह कार जैद के नाम ट्रांसफर हुई थी। आरटीओ रिकॉर्ड के मुताबिक, कार का रजिस्ट्रेशन मकान नंबर 104 पर दर्ज है, जबकि जैद खुद मकान नंबर 204 में रहता है। हैरानी की बात यह है कि मकान नंबर 104 में रहने वाले पुग्गू लाल कनौजिया के परिवार को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनके पते पर कोई लग्जरी कार पंजीकृत है।