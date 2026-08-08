एयरबैग खुले फिर भी क्यों नहीं बची अबान की जान? सामने आई अतीक के बेटे की मौत की मुख्य वजह

Jhansi Road Accident: झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में कानपुर-झांसी हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के 21 वर्षीय बेटे अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू खान की मौत हो गई। हादसे के वक्त कार के एयरबैग खुल गए थे, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक अबान और कार चला रहे सोनू ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तेज रफ्तार क्रेटा के डिवाइडर से टकराने के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।