पिता अतीक के बगल में दफनाया गया अबान, छोटे भाई के जनाजे में फूट-फूटकर रोए उमर और अली

कसारी-मसारी कब्रिस्तान से लेकर अतीक के चकिया स्थित पुश्तैनी आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहा और आसपास के रास्तों पर निगरानी बढ़ाई गई, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। पूरे घटनाक्रम के दौरान कसारी-मसारी और चकिया इलाके में पुलिस की भारी मौजूदगी बनी रही। आबान के अंतिम संस्कार ने स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया।