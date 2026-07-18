‘CM योगी की नाक के नीचे हुई चोरी’ राम मंदिर चंदा चोरी पर SP सांसद सनातन बोले- मुख्यमंत्री लें जिम्मेदारी

मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सनातन पांडे ने CM योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हेलीकॉप्टर कितनी बार गया और कितनी बार लौटा। चोरी उनकी नाक के नीचे हो रही थी। मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वहीं सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे चोरी से पूरा देश आहत हुआ है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे हर सप्ताह जनता के सामने चढ़ावे का हिसाब रखा जाए और इस धनराशि का उपयोग जनकल्याण के कार्यों में किया जाए।