राज्यसभा सभापति को संजय सिंह ने लिखा पत्र: संसद की कार्यवाही स्थगित करने, सोनम वांगचुक और पेपर लीक पर चर्चा की मांग

Sanjay Singh: सोनम वांगचुक की मांगों और देशभर में सामने आए पेपर लीक के मामलों पर संसद में चर्चा की मांग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर सदन की कार्यवाही स्थगित करने और सोनम वांगचुक के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। लखनऊ में आयोजित पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक में संजय सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदेशभर में प्रदर्शन का भी ऐलान किया।