UP Crime: चार साल की मासूम की दर्द भरी चीख, आरोपी वैन चालक गिरफ्तार, न्याय की आस

तालकटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम का मामला, मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने शुरू की विस्तृत जांच (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Lucknow Crime:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चार वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना तालकटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम इलाके की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, परिजनों की शिकायत और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, चार वर्षीय बच्ची एक निजी विद्यालय में नर्सरी की छात्रा है और प्रतिदिन स्कूल वैन से स्कूल आती-जाती थी। कुछ दिनों से बच्ची की तबीयत खराब रहने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकीय जांच के दौरान डॉक्टरों को यौन उत्पीड़न की आशंका हुई। विस्तृत मेडिकल परीक्षण के बाद परिजनों को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस से संपर्क किया।
परिजनों का आरोप है कि बच्ची से बातचीत के दौरान स्कूल वैन चालक का नाम सामने आया। शिकायत मिलने पर तालकटोरा थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और आरोपी चालक गिरीश मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य, स्कूल से जुड़े दस्तावेज, वाहन की जानकारी तथा अन्य संभावित सबूतों को एकत्र किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान जब आरोपी को थाने लाया गया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, तब बच्ची ने उसे देखकर भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। पुलिस का कहना है कि पहचान संबंधी सभी प्रक्रियाएं कानून के अनुसार पूरी की जा रही हैं और मामले में उपलब्ध प्रत्येक साक्ष्य का परीक्षण किया जाएगा।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जा रही है और कानून के सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। बच्ची को चिकित्सकीय उपचार के साथ-साथ आवश्यक मनोवैज्ञानिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
घटना के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूलों में बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहन चालकों का नियमित पुलिस सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से भी बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने की मांग की है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह घटना एक बार फिर समाज को बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवार, स्कूल और प्रशासन को मिलकर ऐसा सुरक्षित वातावरण तैयार करना होगा, जहां बच्चे बिना किसी भय के शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध व्यवहार की सूचना मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को अवगत कराना और बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप सुरक्षा संबंधी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है।
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