UP Crime: चार साल की मासूम की दर्द भरी चीख, आरोपी वैन चालक गिरफ्तार, न्याय की आस

Lucknow Crime:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चार वर्षीय नर्सरी छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना तालकटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम इलाके की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, परिजनों की शिकायत और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद स्कूल वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।