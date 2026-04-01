मथुरा में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, नहीं हो पाई शिनाख्त, पुलिस ने जारी किया फोटो

Unidentified girl body found floating in canal: मथुरा में अज्ञात युवती का शव नहर में बहता मिला। जिसकी जानकारी उस समय हुई जब राहगीर नहर होकर गुजर रहे थे। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने से पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव के शिनाख्त का प्रयास किया गया। लेकिन सफलता नहीं मिली। राहगीरों से भी पूछताछ की गई लेकिन जानकारी नहीं हो पाई। अब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। जिसके माध्यम से शव के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। मामला मगोर्रा थाना क्षेत्र का है।