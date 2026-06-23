Weather Update: मानसून 2026 की गति में आई कमी, झांसी में दिन और रात में होगी भीषण गर्मी, आज शाम धूल भरी आंधी-बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह बारिश की संभावना नहीं है। रात के समय प्री मानसून का असर देखने को मिल सकता है। जब तेज हवाएं हवाओं के साथ अचानक मौसम में परिवर्तन आएगा।