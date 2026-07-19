पाकिस्तान को संकट में डाल आजादी की ओर बढ़ा बलूचिस्तान, विरोध अब अपने चरम पर

पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही बलूचिस्तान का विरोध जारी है। तब यहां कलात शासन था। पाक के मुताबिक कलात रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से विलय पत्र पर साइन दस्तखत किए थे। जबकि बलूच समूह के मुताबिक यह विलय सैन्य दबाव में हुआ था। 1947 से पहले यहां के कुछ हिस्से पर ब्रिटिश और कुछ हिस्सों पर कई रियासतों का शासन था। 1948 में यहां के बलूच नेताओं ने भारत में विलय या एक औपचारिक रक्षा समझौते की संभावना तलाशने के लिए दिल्ली दूत भी भेजे थे। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।