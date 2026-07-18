अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई!

इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का पहला इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो सकता है। यह बातचीत फोन पर या आमने-सामने की बैठक के रूप में हो सकती है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से मोजतबा खामेनेई अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उनकी संभावित रूस से बातचीत को राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।