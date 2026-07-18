Iran Breaks MoU: ईरान का ऐलान: समझौते की हर शर्त खत्म, अब नहीं निभाएगा कोई वादा

अब बुशहर जैसे संवेदनशील न्यूक्लियर प्लांट पर सीधे हमले ने स्थिति को बेकाबू कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान ने अपने परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद किया, तो दुनिया भर में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें संयुक्त राष्ट्र (UN) और वैश्विक ताकतों पर टिकी हैं कि क्या वे इस संभावित तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाते हैं या नहीं।