जुलाई की शुरुआत में जारी एक वीडियो बयान में, कट्टरपंथी सांसद कामरान गजानफरी ने देश के नेतृत्व पर पारंपरिक संस्थानों से सत्ता छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दशकों के राजनीतिक अनुभव वाले पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर, गालिबाफ युद्ध के दौरान देश की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बनकर उभरे। संकट प्रबंधन में उनकी केंद्रीय भूमिका के बावजूद अब उन्हे कट्टरपंथियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।