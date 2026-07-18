US Travel Alert: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिका की एडवाइजरी, लेबनान यात्रा से बचने की सलाह

US Alert on Lebanon:मिडल ईस्ट (मध्य पूर्व) में इस समय हालात एक ऐसे बारूद के ढेर पर टिके हैं, जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया में तबाही ला सकती है। ईरान, इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते सीधे टकराव और हिजबुल्लाह-हमास के साथ जारी संघर्ष ने इस पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी गंभीर सुरक्षा संकट को देखते हुए यरूशलम स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बेहद सख्त और आपातकालीन ट्रैवल एडवाइजरी (यात्रा चेतावनी) जारी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वे मध्य पूर्व के देशों की यात्रा करने या वहां से गुजरने वाले हवाई रास्तों का इस्तेमाल करने के फैसले पर तुरंत दोबारा विचार करें।