सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने लगातार कई रातों तक ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में बमबारी की है। होर्मुजगान प्रांत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कम से कम 6 पुलों को मलबे में तब्दील कर दिया गया, जो ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह 'बंदर अब्बास' को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते थे। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह पर स्थित एक समुद्री निगरानी टावर (Maritime Surveillance Tower) को भी अमेरिकी मिसाइलों ने उड़ा दिया। अमेरिका का आरोप है कि इस टावर का इस्तेमाल ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) अंतरराष्ट्रीय जहाजों को ट्रैक करने और उन पर हमले की साजिश रचने के लिए कर रही थी।