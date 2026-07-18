पाकिस्तान के सिंध में नेशनल हाईवे ब्लॉक, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी, जानें मामला?

Pakistan Protest News: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। सिंध प्रांत में लापता बच्चों का मुद्दा गरमा गया है। अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर परिवार अब सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुक्कुर के बाबरलो इलाके में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इससे सिंध और पंजाब के बीच यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लंबे इंतजार के बावजूद प्रशासन बच्चों को खोजने में सफल नहीं हुआ है। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।