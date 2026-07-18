हिंदू युवक की गिरफ्तारी के विरोध में ढाका में बवाल, प्रदर्शन कर सरकार को दिया अल्टीमेटम

अल्पसंख्यक नेताओं ने बांग्लादेश में पिछले दो वर्षों में देश भर में गैर-मुस्लिम समुदायों के खिलाफ हिंसा और कानूनी रूप से निशाना बनाए जाने की व्यवस्थित प्रकृति पर भी प्रकाश डाला। परिषद के महासचिव मनिंद्र कुमार नाथनाथ ने आगे कहा, आप जानते हैं, पिछले दो वर्षों की शुरुआत से ही बांग्लादेश में कई तरह की गिरफ्तारियां और अत्याचार हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल पूरे बांग्लादेश में 3,000 घटनाएं हुईं। इनमें से 66 लोगों की हत्या कर दी गई और कट्टरपंथियों ने कई मंदिरों पर हमले किए। जो स्वीकार्य नहीं हैं।