Israeli Air Strike Gaza: गाजा के अल-जैतून इलाके पर इजराइली हवाई हमले में तीन फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल

Israeli Air Strike Gaza: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और किसी भी क्षण यह भीषण वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। बीते कुछ घंटों में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां इजरायल के लड़ाकू विमान गाजा और वेस्ट बैंक में कहर बरपा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए मध्य पूर्व की यात्रा न करने या वहां से तुरंत लौटने की सलाह दी है।