Israeli Air Strike Gaza: गाजा के अल-जैतून इलाके पर इजराइली हवाई हमले में तीन फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल

Israeli Air Strike
Israeli Air Strike Gaza: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और किसी भी क्षण यह भीषण वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। बीते कुछ घंटों में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां इजरायल के लड़ाकू विमान गाजा और वेस्ट बैंक में कहर बरपा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए मध्य पूर्व की यात्रा न करने या वहां से तुरंत लौटने की सलाह दी है।
ईरान की सबसे ताकतवर सेना ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) ने खुलेआम ऐलान किया है कि उनकी नौसेना ने कुवैत के अल-अहमदी बंदरगाह पर स्थित अमेरिकी सैन्य ईंधन पियर (Pier) और बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर बने अमेरिकी युद्धक विमान असेंबली साइट को निशाना बनाया है। इस भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद कुवैत के एक बिजली और जल अलवणीकरण (Desalination) संयंत्र में भीषण आग लग गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कुवैत एयरवेज ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है।
ईरान की इस कार्रवाई के बाद आईआरजीसी ने उन सभी खाड़ी देशों को दोटूक चेतावनी दी है जो अपने यहां अमेरिकी सेना को पनाह देते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सेना की मदद करने वाले देश ‘करारे जवाब’ के लिए तैयार रहें। इस बीच, जवाबी कार्रवाई में दक्षिणी ईरान पर हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में करीब 10,000 नागरिकों के घरों की पानी की सप्लाई ठप हो गई है।
एक तरफ खाड़ी देशों में मिसाइलें बरस रही हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना का फिलिस्तीनी इलाकों में दमन चक्र जारी है। आज सुबह गाजा शहर के अल-जैतून इलाके में हुए इजरायली हवाई हमले में तीन फिलिस्तीनी नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं।
तनाव सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, बल्कि वेस्ट बैंक भी सुलग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायली सैनिकों ने बेथलहम के पश्चिम में स्थित हुसान गांव में सुबह की अज़ान (dawn prayer) पर रोक लगा दी। सैनिक जबरन एक मस्जिद में घुस गए, नमाजियों को बाहर खदेड़ा और उन पर स्टन ग्रेनेड और जहरीली आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा, रामल्लाह के अल-मुगय्यिर गांव में इजरायली हमले के दौरान गोली लगने से एक फिलिस्तीनी किशोर ने दम तोड़ दिया।
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