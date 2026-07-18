‘वर्दी उतारिए और चुनाव लड़िए’, असीम मुनीर को चुनौती देने वाले मौलाना फजलुर रहमान कौन हैं?

मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के जाने-माने धार्मिक नेता और अनुभवी राजनेता हैं। उनका जन्म 19 जून 1953 को डेरा इस्माइल खान के अब्दुल खेल इलाके में हुआ था। वह पाकिस्तान के मशहूर धर्मगुरु और राजनेता मुफ्ती महमूद के बेटे हैं। उनके पिता जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और 1972 से 1973 तक पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (अब खैबर पख्तूनख्वा) के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। फजलुर रहमान ने शुरुआती शिक्षा धार्मिक संस्थानों से हासिल की। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम हक्कानिया समेत कई मदरसों में अध्ययन किया।