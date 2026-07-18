Iran-Kuwait Conflict: सुबह-सुबह बजने लगे सायरन, ईरान के मिसाइल हमले के बाद कुवैत का एयरस्पेस बंद

Iran-Kuwait War Update: ईरान के मिसाइल हमलों के बाद शनिवार सुबह कुवैत में अफरा-तफरी मच गई। कई इलाकों में खतरे की घंटी वाला एयर रेड सायरन बजने लगे। लोगों को घरों के अंदर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। हालात बिगड़ते देख कुवैत ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। सभी उड़ानों पर तुरंत रोक लगा दी गई। वहीं, हमलों का असर बिजली और पानी से जुड़े स्ट्रक्चर पर भी पड़ा। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया।