फेरेंदा विधान सभा चुनाव: 40 साल में कोई दोबारा नहीं बना विधायक, दो बार से 2500 से भी कम अंतर से जीत रहा एमएलए

जातिगत राजनीति की बात करें तो अब ब्राह्मण नेताओं में भी अमर मणि की पहले वाली हैसियत नहीं बची है। न ही ब्राह्मणों की राजनीति में वह अब फिट बैठते हैं। एक समय था जब अमर मणि ने वीरेंद्र प्रताप साही से टक्कर लेकर पूर्वाञ्चल के कद्दावर ब्राह्मण नेता की हैसियत बना ली थी। वह चार बार विधायक रहे और इतने ही मुख्यमंत्रियों की सरकारों में मंत्री भी रहे। लेकिन, उन्हें सत्ता से बाहर हुए दो दशक से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच ज़्यादातर समय वह जेल में ही रहे। 2023 में उनकी रिहाई हुई है। एक बार वह जेल से भी चुनाव जीत चुके हैं। पर इस बात को भी सालों बीत गए। अब न वह दौर रहा और न उनका दबदबा रहा।