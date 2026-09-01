1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

फेरेंदा विधान सभा चुनाव: 40 साल में कोई दोबारा नहीं बना विधायक, दो बार से 2500 से भी कम अंतर से जीत रहा एमएलए

2027 में फेरेंदा से चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले अमर मणि को पहले तो कानून से लड़ना होगा। अगर इसमें वह जीतेंगे तो चुनाव लड़ सकेंगे। लड़े तो फेरेंदा के चुनावी समीकरण ऐसे हैं कि वह उलझ कर रह सकते हैं।
3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vijay Kumar Jha

Sep 01, 2026

Amar mani Tripathi Madhumita Shukla Case convict to fight UP assembly election 2027

मधुमिता शुक्ला (दाएं) हत्याकांड में उम्रकैद पाने के बाद अमर मणि त्रिपाठी का राजनीतिक कॅरियर खत्म हो गया।

लखनऊ के चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पा चुके पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने महाराजगंज की फेरेंदा सीट से 2027 में ताल ठोंकने की बात कही है। वह अगस्त 2023 में यूपी सरकार की एक योजना का फायदा उठा कर समय से पहले जेल से रिहा हुए हैं। इस लिहाज से वह कानूनन अगस्त 2029 से पहले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी है। वैसे अगर उनकी राह में कानूनी रोड़ा नहीं होता, तो भी फेरेंदा में उनके लिए जीत की राह आसान नहीं होती। वहां के चुनावी समीकरण और आंकड़े ऐसा ही बयान कर रहे हैं।

फेरेंदा विधान सभा चुनाव परिणाम 2022 : 1246 मतों के अंतर से हुआ जीत-हार का फैसला

दलउम्मीदवारवोट%±%
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)वीरेंद्र चौधरी85,18140.28+3.1
भारतीय जनता पार्टी (BJP)बजरंग बहादुर सिंह83,93539.69+1.33
बहुजन समाज पार्टी (BSP)इशू चौरसिया21,66510.24-7.74
समाजवादी पार्टी (SP)शंख लाल मांझी16,4577.78
इनमें से कोई नहीं (NOTA)इनमें से कोई नहीं1,4840.7-0.31
जीत का अंतर (Majority)1,2460.59-0.59
कुल मतदान (Turnout)211,49060.19+0.55
परिणाम:कांग्रेस (INC) ने भाजपा (BJP) से यह सीट जीती

फेरेंदा विधान सभा चुनाव परिणाम 2017: 2500 से भी कम रहा जीत-हार का अंतर

दलउम्मीदवारवोट%
भारतीय जनता पार्टी (BJP)बजरंग बहादुर सिंह76,31238.36
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)वीरेंद्र चौधरी73,95837.18
बहुजन समाज पार्टी (BSP)बेचन35,76517.98
राष्ट्रीय लोक दल (RLD)विजय सिंह2,7421.38
निषाद पार्टी (NISHAD)राज कुमार निषाद1,9300.97
एआईएमआईएम (AIMIM)रीना1,8780.94
इनमें से कोई नहीं (NOTA)इनमें से कोई नहीं1,9921.01
जीत का अंतर (Majority)2,3541.18
कुल मतदान (Turnout)198,94559.64
परिणाम:भाजपा (BJP) ने सपा (SP) से यह सीट जीतीस्विंग:

फेरेंदा में 2017 और 2022 के विधान सभा चुनाव नतीजों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रही है। जीत-हार का अंतर 2500 से भी कम रहा है। 2017 में बीजेपी 2354 मतों से जीती तो 2022 में वह कांग्रेस से महज 1246 मतों से हार गई। दोनों पार्टियों ने दोनों चुनावों में एक ही उम्मीदवार पर भरोसा किया।

2017 और 2022 के फेरेंदा विधान सभा चुनाव नतीजों के आंकड़े साफ बताते हैं कि यहां से भाजपा या कांग्रेस से इतर, किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस या भाजपा में से कोई भी अमर मणि पर दांव लगाएगा। उनका अतीत ऐसा हो चुका है कि कोई भी पार्टी उन्हें अपने से दूर ही रखना चाहेगी।

पार्टी का साथ न मिले तो फेरेंदा से निर्दलीय चुनाव जीतना और भी मुश्किल होगा। खास कर वैसे नेता के लिए जो कत्ल के जुर्म में उम्रकैद पा चुका हो और करीब दो दशकों से सार्वजनिक जीवन से दूर हो। 1985 के बाद यहां से कोई निर्दलीय चुनाव नहीं जीता है।

फेरेंदा विधान सभा चुनाव वर्षविधायक का नामराजनीतिक दल
1951गौरी रामभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1967गौरी रामनिर्दलीय
1969प्यारीभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1974लक्ष्मी नारायणकम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI)
1977श्याम नारायण तिवारीकम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI)
1980श्याम नारायण तिवारीनिर्दलीय
1985हर्षवर्धन सिंहजनता पार्टी
1989श्याम नारायण तिवारीभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1991श्याम नारायण तिवारीभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1993चौधरी शिवेंद्र सिंहभारतीय जनता पार्टी (BJP)
1996विनोद मणिकम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M)
2002श्याम नारायण तिवारीभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2007बजरंग बहादुर सिंहभारतीय जनता पार्टी (BJP)
2012बजरंग बहादुर सिंहभारतीय जनता पार्टी (BJP)
2015^(उपचुनाव)विनोद मणिसमाजवादी पार्टी (SP)
2017बजरंग बहादुर सिंहभारतीय जनता पार्टी (BJP)
2022वीरेंद्र चौधरीभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

जातिगत राजनीति की बात करें तो अब ब्राह्मण नेताओं में भी अमर मणि की पहले वाली हैसियत नहीं बची है। न ही ब्राह्मणों की राजनीति में वह अब फिट बैठते हैं। एक समय था जब अमर मणि ने वीरेंद्र प्रताप साही से टक्कर लेकर पूर्वाञ्चल के कद्दावर ब्राह्मण नेता की हैसियत बना ली थी। वह चार बार विधायक रहे और इतने ही मुख्यमंत्रियों की सरकारों में मंत्री भी रहे। लेकिन, उन्हें सत्ता से बाहर हुए दो दशक से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच ज़्यादातर समय वह जेल में ही रहे। 2023 में उनकी रिहाई हुई है। एक बार वह जेल से भी चुनाव जीत चुके हैं। पर इस बात को भी सालों बीत गए। अब न वह दौर रहा और न उनका दबदबा रहा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 07:09 pm

Published on:

01 Sept 2026 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / फेरेंदा विधान सभा चुनाव: 40 साल में कोई दोबारा नहीं बना विधायक, दो बार से 2500 से भी कम अंतर से जीत रहा एमएलए

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ankit Baliyan Case: ‘क्या पता कल मुझे ही गोली लग जाए’, अंकित बालियान हत्याकांड पर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान

Ankit Baliyan (
लखनऊ

UP Politics: सीएम योगी के खिलाफ कोर्ट में केस, अजय राय बोले- ‘अपनी साख से नहीं करूंगा समझौता’

CM Yogi Adityanath
लखनऊ

‘बौखलाहट में दिशाहीन हो चुके हैं अखिलेश यादव!’ सीएम योगी को चिलम पीते दिखाने वाले AI वीडियो पर मचा भारी बवाल

Akhilesh Yadav
लखनऊ

कैंसर से जंग: दूसरी कीमोथेरेपी, बाल झड़ने का दर्द और तीन महीने बाद परिवार संग खुशी की शाम

बाल झड़ने का दर्द, एक के बाद एक संक्रमण और कमजोर होती सेहत के बीच दोस्तों का साथ बना हौसला; तीन महीने बाद परिवार के साथ बाहर खाना लगा रिकवरी की ओर कदम (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘अखिलेश यादव CM योगी के सामने कान-नाक पकड़ कर चरण छुएं’, समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर क्यों भड़के संत?

sp ai video yogi adityanath akhilesh yadav bjp reaction
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.