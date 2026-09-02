लखनऊ में पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा के आवास के सामने धंसी सड़क, 10 फीट गड्ढे में गिरी बाइक; युवक घायल

जानकारी के मुताबिक, लगातार हो रही तेज बारिश के कारण यूनिवर्सिटी के पास की सड़क अचानक नीचे बैठ गई। जहां गड्ढा हुआ है, वहां ठीक बगल में सांसद दिनेश शर्मा का घर है। सड़क के धंसते ही वहां एक विशाल और गहरा गड्ढा बन गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक युवक अपनी मोटरसाइकिल समेत इस 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे की भनक लगते ही पुलिस और बचाव दल सक्रिय हो गया। युवक को बाहर निकालकर फौरन अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है।