Asim Waqar Congress: UP में ओवैसी को बड़ा झटका! AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, 2027 से पहले बदले सियासी समीकरण

कांग्रेस में शामिल होते ही आसिम वकार ने कहा कि देश में इस समय मुख्य लड़ाई बीजेपी को सत्ता से हटाने की होनी चाहिए। उनका आरोप था कि AIMIM बीजेपी से मुकाबले की बात तो करती है, लेकिन जमीन पर उसकी राजनीति कई बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों के खिलाफ दिखाई देती है। वकार ने कहा कि अगर कोई पार्टी हर उस राजनीतिक दल से लड़ रही है जो बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहता है, तो इससे आखिर फायदा किसे हो रहा है? उनके मुताबिक, इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष और जनहित की सरकार बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए। वकार ने राहुल गांधी और उनकी टीम के साथ-साथ अजय राय का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है।