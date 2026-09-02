‘चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए!’ कांग्रेस बोली- BJP और RSS का अपने ही लोगों से उठा विश्वास

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रायपुर में इस नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जैसे पेपर लीक होने पर परीक्षाएं सेना के हवाले कर दी जाती हैं, ठीक वैसे ही राम मंदिर के चढ़ावे के हिसाब-किताब के लिए पूर्व सैन्य अफसर की तैनाती की गई है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा, 'इसका सीधा अर्थ है कि सरकार, पीएम मोदी, भाजपा, आरएसएस और वीएचपी को अब अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वे चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस मुद्दे को चाहे कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, देश के राम भक्तों की आस्था को गहरा आघात पहुंचा है।'