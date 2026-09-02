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’43 साल देश सेवा के बाद अब प्रभु राम की शरण’, जानिए राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, अयोध्या के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त होने के बाद सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि इतने सारे योग्य उम्मीदवारों में से चयन समिति ने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Sep 02, 2026

Ram Temple Trust CEO Air Marshal Jeetendra Mishra

राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा - फोटो IANS

Ram Temple Trust CEO Air Marshal Jeetendra Mishra First Reaction: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या राम मंदिर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है। इस ऐतिहासिक फैसले और नियुक्ति के बाद एयर मार्शल (रिटा.) जितेंद्र मिश्रा ने अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे भगवान राम का विशेष आशीर्वाद करार दिया।

43 वर्षों की सैन्य सेवा के बाद मिला नया दायित्व

दिल्ली में अपनी नियुक्ति के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि इतने सारे योग्य उम्मीदवारों में से चयन समिति ने मुझे इस प्रतिष्ठित जिम्मेदारी के लिए चुना। 43 वर्षों तक भारतीय वायुसेना में देश सेवा करने के बाद, अब प्रभु श्री राम ने मुझे अपने भव्य मंदिर और करोड़ों राम भक्तों की सेवा करने का यह पावन अवसर प्रदान किया है।

5,500 से अधिक आवेदनों में से सर्वसम्मति से चयन

अयोध्या में ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए देशभर से 5,538 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। गहन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद अंतिम तीन नामों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके बाद एयर मार्शल (रिटा.) जितेंद्र मिश्रा के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से मंदिर के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

सामर्थ्य और निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाने की प्रार्थना

अपनी बातचीत के दौरान नए CEO जितेंद्र मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और चयन समिति के सदस्यों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर परिसर के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे इतनी क्षमता और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ निभा सकूं।

ट्रस्ट के नए ढांचे में प्रशासनिक संतुलन की उम्मीद

रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के साथ ही ट्रस्ट के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज को नया महासचिव और महेश भागचंदका को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वायुसेना में लंबा प्रशासनिक और रणनीतिक अनुभव रखने वाले जितेंद्र मिश्रा के CEO बनने से अब राम जन्मभूमि परिसर के प्रबंधन, सुरक्षा समन्वय और वित्तीय प्रणाली में उच्च स्तरीय सैन्य अनुशासन और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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Updated on:

02 Sept 2026 09:27 pm

Published on:

02 Sept 2026 09:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ’43 साल देश सेवा के बाद अब प्रभु राम की शरण’, जानिए राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया

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