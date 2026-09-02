’43 साल देश सेवा के बाद अब प्रभु राम की शरण’, जानिए राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया

अपनी बातचीत के दौरान नए CEO जितेंद्र मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और चयन समिति के सदस्यों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर परिसर के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे इतनी क्षमता और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ निभा सकूं।