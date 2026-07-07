मुंबई जलभराव पर आदित्य ठाकरे का BJP पर हमला, बोले- हर बात के लिए नेहरू और ठाकरे परिवार को दोष देना बंद करें

विपक्ष के आरोपों के बीच मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा, "काफी इंतजार के बाद मुंबई में बारिश आई थी। लेकिन जो कुछ घटना हुई है वो दुखद है। मेरा मन इससे व्यथित है। आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आज उतनी बारिश नहीं है। लोगों से मैं अपील करना चाहती हूं कि सब काम चालू हैं। हर नगरसेवक (पार्षद) अपने वार्ड में घूम रहा है। प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं खुद नजर बनाए हूं, विरोधी पक्ष के नेता भी थे। हम सब मुंबई के लिए काम कर रहे हैं।"