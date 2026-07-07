मानखुर्द हादसा: पत्नी और चार बच्चों को खोने वाले मोईनुद्दीन का छलका दर्द, बोले- ‘अल्लाह ने मेरा सब कुछ छीन लिया’

हादसे से पहले ही लोगों को खतरे का अंदेशा हो गया था। रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाले एक छोटे बच्चे ने घर की दीवारों में दरारें देखीं। उसने अपनी मां को बताया तो धीरे-धीरे आसपास के लोगों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए। मोईनुद्दीन ने भी देर नहीं की। उन्होंने नया किराए का घर देख लिया था। सोमवार को पूरे परिवार के साथ वहां रहने जाने वाले थे। तब तक के लिए परिवार पास ही एक दूसरे घर में रुका हुआ था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोमवार का इंतजार करने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा।