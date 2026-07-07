7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मानखुर्द हादसा: पत्नी और चार बच्चों को खोने वाले मोईनुद्दीन का छलका दर्द, बोले- ‘अल्लाह ने मेरा सब कुछ छीन लिया’

Mankhurd building collapse news: मुंबई के मानखुर्द जनता नगर में अवैध इमारत गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। हादसे में मोईनुद्दीन शाह ने अपनी पत्नी और चार बच्चों को खो दिया। हादसे के बाद पिता बोले- एक झटके में मेरा सब कुछ छिन गया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Jul 07, 2026

Mumbai Mankhurd building collapse

हादसे में अपने परिवार को खाने वाले मोईनुद्दीन शाह का दर्द छलक पड़ा। फोटो सोर्स-PTI

Mumbai Mankhurd building collapse: 'साहब… कल मंडे को हम नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। बच्चों को बस भूख लगी थी। मेरी बीवी खिचड़ी बनाने घर गई थी। मैं दुकान से कुछ खाने का सामान लेने निकला था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और जब तक दौड़कर पहुंचा, मेरा पूरा संसार मलबे के नीचे दब चुका था। अल्लाह, मुझसे आखिर ऐसी क्या कमी रह गई थी कि एक झटके में मेरा सब कुछ छीन लिया? मेरी अख्तर और मेरे मासूम बच्चों को वापस दे दो…'।

यह चीख है 40 साल के मोईनुद्दीन वाजिद अली शाह की, जिनकी आंखों के सामने नहीं, लेकिन एक पल में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। मुंबई के मानखुर्द के जनता नगर में अवैध इमारत गिरने से उनकी पत्नी और चारों बच्चों की मौत हो गई। अब उनके पास सिर्फ यादें और जिंदगी भर का दर्द बचा है।

दरार देखकर नया घर ढूंढ़ लिया था

हादसे से पहले ही लोगों को खतरे का अंदेशा हो गया था। रविवार सुबह पड़ोस में रहने वाले एक छोटे बच्चे ने घर की दीवारों में दरारें देखीं। उसने अपनी मां को बताया तो धीरे-धीरे आसपास के लोगों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए। मोईनुद्दीन ने भी देर नहीं की। उन्होंने नया किराए का घर देख लिया था। सोमवार को पूरे परिवार के साथ वहां रहने जाने वाले थे। तब तक के लिए परिवार पास ही एक दूसरे घर में रुका हुआ था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोमवार का इंतजार करने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा।

मैंने कहा था… ज्यादा देर मत रुकना

रविवार रात करीब आठ बजे बच्चों को भूख लगी। पत्नी अख्तर जहां (35) ने कहा कि वह पुराने घर जाकर जल्दी से खिचड़ी बना लाती हैं। वह अपने साथ चारों बच्चों कैसर जहां (14), मुनाफ (7), जलाउद्दीन (6) और तीन साल की अनाबिया को भी साथ ले गईं। पड़ोस की छह साल की आलिया भी उनके साथ खेलने चली गई। उधर मोईनुद्दीन दुकान पर कुछ खाने का सामान लेने निकल गए।

रोते हुए उन्होंने बताया कि मैंने अख्तर से कहा था कि मैं सामान लेकर आता हूं। मैंने बस इतना कहा था कि घर में ज्यादा देर मत रुकना और अगले ही पल सब खत्म हो गया। मोईनुद्दीन अभी दुकान पर ही थे कि अचानक धमाका हुआ। आवाज सुनते ही वह भागते हुए मौके पर पहुंचे। लेकिन वहां उनका घर नहीं था… सिर्फ धूल का गुबार, मलबे का ढेर और लोगों की चीख-पुकार थी।

उनकी पत्नी और चारों बच्चे उसी मलबे के नीचे दब गए। किसी को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में फूट-फूटकर रो पड़े पूरी रात मोईनुद्दीन ने राजावाड़ी अस्पताल में बिताई। धूल से सने कपड़े, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर ऐसा दर्द, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

जब उनका एक दोस्त उनसे मिलने पहुंचा और गले लगाया, तो वह खुद को संभाल नहीं सके। फूट-फूटकर रोते हुए बार-बार बस यही कहते रहे… "अल्लाह… मेरी अख्तर मुझे छोड़कर चली गई। मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो…"

दो लोगों को किया गिरफ्तार

हादसे के बाद पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक, मामले में अवैध निर्माण करने वाले इमारत के मालिक, निर्माण ठेकेदार, पास की अवैध झोपड़ी किराए पर देने वाले व्यक्ति और उन सरकारी अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है, जिन पर इस अवैध निर्माण को संरक्षण देने का आरोप है।

पाटन भूस्खलन: घर में गूंजनी थी बच्चे की किलकारी, लेकिन पसरा सन्नाटा, भूस्खलन में बेटे समेत माता-पिता की मौत, प्रेग्नेंट पत्नी रह गई अकेली

ये भी पढ़ें
Pune Patan Landslide

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Incident

Updated on:

07 Jul 2026 04:03 pm

Published on:

07 Jul 2026 04:01 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मानखुर्द हादसा: पत्नी और चार बच्चों को खोने वाले मोईनुद्दीन का छलका दर्द, बोले- ‘अल्लाह ने मेरा सब कुछ छीन लिया’

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘गोंविदा के 10 अफेयर हों तब भी नहीं छोड़ूंगी’, बयान के बाद Lock Upp में सुनीता आहूजा के इमोशनल और फनी मोमेंट्स वायरल

Sunita Ahuja
मनोरंजन

नासिक आंदोलन फ्लॉप करने के लिए सीएम फडणवीस ने फैलाई बादल फटने की अफवाह, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

Kalaram Temple Nashik congress protest
मुंबई

‘9 साल बाद गिड़गिड़ाकर वापस बुलाया’, शिल्पा शिंदे का बड़ा दावा, हैरेसमेंट केस पर Lock Upp में फिर छिड़ी बहस

Lock Upp
OTT

‘शो में अपना पक्ष रखूंगी’, Alliance में सोहेल खान के बाद अब पूर्व पत्नी सीमा सजदेह की होगी एंट्री

Seema Sajdeh On Entry In Alliance
मनोरंजन

क्या सिया ने केतन की हत्या की साजिश से पहले ही कर ली थी शादी? व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा

Pune Ketan Agarwal Murder Case
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.