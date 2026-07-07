7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

क्या सिया ने केतन की हत्या की साजिश से पहले ही कर ली थी शादी? व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा

Ketan Agarwal Murder Case : पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है। पुलिस जांच में पता चला है कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल की कथित तौर पर पहले ही शादी हो चुकी थी। इस नए खुलासे के बाद एक फिर केस को नाटकीय मोड़ ला दिया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

kamlesh sharma

Jul 07, 2026

Pune Ketan Agarwal Murder Case

केतन अग्रवाल के साथ सिया व इनसेट में चेतन चौधरी। फोटो: पत्रिका

Ketan Agarwal Murder Case : पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है। अब पुलिस जांच में पता चला है कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल की कथित तौर पर पहले ही शादी हो चुकी थी। इस नए खुलासे के बाद एक फिर केस को नाटकीय मोड़ ला दिया है। बता दें कि पुलिस ने हाल ही में सिया के मोबाइल फोन से डिलीट किया जा चुका डेटा रिकवर कर लिया था। पुलिस को जांच में पता चला कि सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी कई बार इशारों और कोड वर्ड में बातचीत करते थे।

व्हाट्सएप चैट से खोला राज

न्यूज 18 मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने चार करीब चार महीने पहले ही गुपचुप तरीके शादी कर ली थी। परिवारों के डर से दोनों ने इस शादी को पूरी तरह गुप्त रखा था। बताया जा रहा है कि यह खुलासा उनके मोबाइल फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और डिजिटल डेटा की पड़ताल के बाद मिली है।

'मुझमें हिम्मत नहीं है, तुम भी आओ…'

रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारने की पहली नाकाम कोशिश 14 जून को ही कर ली गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर सिया की हिम्मत जवाब दे गई। इसके बाद उसने चेतन चौधरी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा "मुझमें अकेले यह करने की हिम्मत नहीं है, तुम भी आ जाओ… हम दोनों मिलकर उसे खाई से नीचे धकेल देंगे।" गौरतलब है कि केतन अग्रवाल को कथित तौर पर 18 जून को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मार दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है।

'आधार भेजो, शादी के लिए टिकट बुक करनी है'

वहीं इससे पहले पुलिस के हाथ लगी स्नैपचैट चैट के मुताबिक, 24 और 25 मई की बातचीत में सिया अपनी एक दोस्त से आधार कार्ड की फोटो भेजने के लिए कहती है। चैट में सिया लिखती है, 'आधार भेजो, शादी के लिए टिकट बुक करनी है… जो शादी नहीं होने वाली है, फिर भी भेज दो।' इसके जवाब में उसकी दोस्त लिखती है कि उसने आधार की कॉपी व्हाट्सऐप पर भेज दी है। फिलहाल पुलिस उस दोस्त की पहचान और इस बातचीत के उद्देश्य की भी जांच कर रही है।

केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया खुलासा, आरोपी सिया के डिलीट व्हाट्सऐप चैट से खुला ‘शादी के टिकट’ का राज

ये भी पढ़ें
Ketan Agrawal murder case, Siya Goyal

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jul 2026 02:31 pm

Published on:

07 Jul 2026 02:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / क्या सिया ने केतन की हत्या की साजिश से पहले ही कर ली थी शादी? व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘शो में अपना पक्ष रखूंगी’, Alliance में सोहेल खान के बाद अब पूर्व पत्नी सीमा सजदेह की होगी एंट्री

Seema Sajdeh On Entry In Alliance
मनोरंजन

‘काम चाहिए तो पार्टियां दो, गिफ्ट भेजो, लोगों को खुश रखो’, कुणाल खेमू ने करियर स्ट्रगल पर किया बड़ा खुलासा

Kunal Khemu Bollywood Struggle
बॉलीवुड

‘अब सिर्फ गोविंदा की पत्नी नहीं, खुद स्टार बन गई हो’, Lock upp में फराह खान की बात सुन रोने लगी सुनीता आहुजा

फराह खान और सुनिता अहुजा
मनोरंजन

Satluj के ZEE 5 से हटने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पहला बयान, फिल्म हटाए जाने का बताया कारण

Satluj Movie Controversy
बॉलीवुड

‘दादी ने कटे हुए पैर का कराया अंतिम संस्कार’, पूजा भट्ट ने सुनाया हैरान कर देने वाला किस्सा

Pooja Bhatt Grandmother Story
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.