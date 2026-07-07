क्या सिया ने केतन की हत्या की साजिश से पहले ही कर ली थी शादी? व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा

Ketan Agarwal Murder Case : पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है। अब पुलिस जांच में पता चला है कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल की कथित तौर पर पहले ही शादी हो चुकी थी। इस नए खुलासे के बाद एक फिर केस को नाटकीय मोड़ ला दिया है। बता दें कि पुलिस ने हाल ही में सिया के मोबाइल फोन से डिलीट किया जा चुका डेटा रिकवर कर लिया था। पुलिस को जांच में पता चला कि सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी कई बार इशारों और कोड वर्ड में बातचीत करते थे।